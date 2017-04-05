У хабаровчан нет повода не съесть в обед тарелку супа

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Сегодня отмечают международный праздник этого блюда
|Фото: pixabay.com
Жители дальневосточной столицы сегодня, 5 апреля, в числе первых получили шанс отпраздновать Международный день супа. Дату, посвящённую этому блюду повседневного меню, отмечают неофициально, но масштабно. Тем более, для этого не нужно никаких особенных затрат.
Суп — это важная часть рациона человека. Первое блюдо необходимо для нормальной жизнедеятельности и гарантирует хорошее пищеварение каждому, кто им не пренебрегает. Историки утверждают, что рецепты супов были известны уже в первом веке до нашей эры, а впервые сварили его в древней Азии.
В Китае есть упоминание о кулинарной книге, возраст которой — больше четырёх тысяч лет, а значительная часть страниц в ней отведена разделу «Супы».
Отметить Международный день супа просто. Достаточно приготовить вкусное нетрадиционное первое блюдо — например, суп гаспаччо или воздушный суп из брокколи с добавлением сыра. Любителям восточной кухни подойдёт и насыщенная шурпа.
Будет кстати и итальянский овощной суп, в который добавляют ароматный соус песто. Можно приготовить японский суп мисо, немецкий густой айнтопф, в который бросают всё, что есть в холодильнике, или сытный украинский борщ.