В среду в Хабаровске не исключают вероятность дождя

Сегодня, 5 апреля, в дальневосточной столице переменная облачность. Кроме этого, синоптики предсказывают вероятность осадков: после обеда в Хабаровске не исключён дождь.
Температура воздуха по-прежнему радует: +5...+7 в утренние часы и до +14 градусов по Цельсию — после обеда. С голыми ногами, конечно, ходить рановато, но снять шапку — самое время, если вы этого ещё не сделали.
В городе вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 8-13 метров в секунду.
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