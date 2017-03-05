Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже

Безработный житель Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела из-за того, что обворовал квартиру. Мужчина взломал замок и стащил цифровую темнику хозяев жилья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл в посёлке Чегдомын. В дежурную часть районного отдела полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что пока её не было дома, неизвестный взломал замок входной двери её квартиры и похитил телевизор и ноутбук. Общий ущерб она оценила в 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно задержали главного подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 35-летний местный житель. Награбленное преступник хотел продать.

Сейчас полицейские взяли с подозреваемого подписку о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Портативный компьютер и телевизор полицейские конфисковали и вернули законной владелице.