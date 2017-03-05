Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина

Продавщица из Хабаровского края присвоила себе выручку продуктового магазина. Полицейские задержали преступницу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в Комсомольске-на-Амуре. В дежурную часть отдела полиции № 2 обратилась представитель руководства торговой точки по проспекту Первостроителей. Женщина рассказала, что из кассового аппарата пропали денежные средства. Речь шла о 26 тысячах рублей.

Сотрудники правопорядка быстро задержали главную подозреваемую в краже — 25-летнюю продавщицу магазина. Полицейские выяснили, что девушка просто открыла помещение торговой точки своим же ключом, забрала из кассы деньги и ушла. Деньги ей понадобились на покупку цифровой техники. Более того, как оказалось, ранее воровка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Согласно части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), по факту случившегося возбуждено уголовное дело. За совершение этого преступления 25-летней жительнице Хабаровского края грозит до двух лет лишения свободы.