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"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой

"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой
Одолеть "Сибирь" помогли Юха Метсола и энергичное звено братья Ушенины + Олег Ли
15 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: hcamur.ru

Игроки хабаровского «Амура» вернулись домой из Новосибирска, где уверенно обыграли местную «Сибирь» - 3:1.  В целом выезд получился успешным, так как в трёх матчах команда набрала максимум очков.

По данным пресс-службы «Амура», за время сибирского турне хабаровчане развили темп, который позволяет преодолевать любые снежные преграды. Первое и самое главное оружие команды - финский «тигр» Юха Метсола. В матче с «Сибирью» 4 февраля он вновь парировал по три-четыре броска подряд.  43 раза хозяева площадки штурмовали его ворота, однако бросок Константина Окулова так и остался единственным, который был неподвластен Юхе.

Уверенная игра голкипера - одна из основ победы. Ещё одна - это опыт. На шестой минуте игры самый опытный из «тигров» - 39-летний защитник Илья Горохов - продемонстрировал своё умение просчитывать ходы: после отскока он оказался там, где нужно, и открыл счёт своим голам за «Амур», вонзив шайбу в сетку ворот Дэнни Тейлора.

Кроме того, самое энергичное звено «тигров» - братья Ушенины + Олег Ли - вновь идеально изматывало противников. Уже в первом периоде их ураганная сила позволила «Амуру» выйти вперёд - Ушенины закрутили вираж, Коларж бросил, а Ли добил шайбу.

В конце игры тренерский штаб «Сибири» рискнул, сменив голкипера на шестого полевого за несколько минут до сирены. Это не помогло принимающей стороне. Капитан «Амура» Виталий Атюшов издали отправил шайбу в уже пустые ворота. 3:1 - «тигры» победили.

Перед этим, как писало РИА «Восток-Медиа», команда из Хабаровска обыграла в гостях новокузнецкий «Металлург» и омский «Авангард». В минувшую субботу «Авангард» сдался и приморскому «Адмиралу».

После перерыва на Евротур хабаровчан ждёт последний выезд сезона: они встретятся с московским «Динамо», «Витязем» и «Локомотивом».

 
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