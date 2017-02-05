Полицейские Хабаровского края раскрыли кражу в закусочной

Стражи порядка в воскресенье рассказали журналистам о раскрытии двух краж в Хабаровском крае. Одна из них произошла в закусочной посёлка Ванино, пока владелец мобильного телефона оставил его на столе, вторая — в одном из домов Николаевского района, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

В первом случае в дежурную часть отдела МВД России по Ванинскому району обратился житель поселка Монгохто. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил в заведении общепита его мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого — 36-летнего безработного. Он признался, что взял оставленную на столе без присмотра чужую вещь и стал фигурантом уголовного дела.

Похожая история с кражей мобильного телефона случилась в Николаевском районе, только не в общественном месте, а в комнате квартиры. Там чужой гаджет приглянулся 19 летнему жителю Николаевска-на-Амуре. Как и первый фигурант, он теперь находится под подпиской о невыезде.

Похищенные телефоны стражи порядка вернули владельцам.