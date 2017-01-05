"Амур" попробует взять очки в гостях у "Медвешчака"

Хабаровская хоккейная команда «Амур» сегодня скрестит клюшки в Загребе с местным «Медвешчаком». К встрече с хорватскими игроками «тигры» подходят, как к матчу с дерзкими и грубыми противниками. Матч состоится сегодня, 5 января, в 21:00 по московскому времени.

«Медвешчак» с первых матчей нового сезона дал понять, что никому не собирается отдавать титул самой грубой команды КХЛ, который удерживает уже несколько лет подряд. Но если тогда хорваты выглядели не так агрессивно, то сейчас у них уже под тысячу штрафных минут и солидный отрыв по этому компоненту от любой команды Лиги», — пишет пресс-служба «Амура» на официальном сайте, отмечая, что на этом фоне «медведи» не кажутся всё-таки страшным соперником.

Лидерами хорватской команды являются хоккейные ветераны, считают в стане хабаровчан: Дрю Макинтайр в воротах; Марк Катич и Горан Безина в защите; Франсис Паре, Колби Геноуэй и Александр Жиру в атаке. При этом молодые игроки хорватского клуба в последнее время перенимают роль лидеров.

«Особенно хороши швед колумбийского происхождения Эдвин Хедберг и канадец Лукас Лессио. Быстрые и дерзкие нападающие, обладающие хорошей техникой, вполне способны создать трудности любому противнику», — отметили «тигры».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Амур» начал 2017 год с «сухого» поражения. В первой игре нового года «тигры» уступили «Словану» в Братиславе со счётом 0:2. На дальневосточников большое влияние оказала акклиматизация.