"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске

Первая встреча хабаровского «СКА-Нефтяника» и иркутской «Байкал-Энергии» в дальневосточной столице стала рекордной. Хозяева уверенно обыграли гостей и упрочили своё положение лидера группы «Восток». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подопечные Михаила Юрьева победили со счётом 14:5.

















В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В ноябре прошлого года, иркутяне принимали дальневосточников на своём поле. В обеих встречах серебряный призёр предыдущего чемпионата уступил «армейцам», при этом главный тренер хабаровчан Михаил Юрьев признал, что эти игры дались его подопечным непросто. Нынешняя игра сложилась иначе.

















Первый острый момент мог возникнуть у ворот «СКА-Нефтяника» уже на второй минуте, однако иркутские хоккеисты потеряли мяч. Уже через несколько секунд Кристоффер Фагестрём отправил «апельсин» в сетку гостей, однако арбитры, посчитали, что легионер хабаровской команды находился в положении вне игры. Не прошло и минуты как Максим Ишкельдин прострелил ворота Дениса Рысева, открыв счёт забитым голам.

















Шанс сравнять у иркутян появился на седьмой минуте после розыгрыша углового, однако успех вновь праздновали хабаровчане — «армейцы» ушли в контратаку и Кристоффер Фагестрём после точной передачи Максима Ишкельдина всё-таки получил свои результативные очки за гол. Упрочил положение «СКА-Нефтяника» точный удар Павла Рязанцева — нападающий вышел один на один с вратарём, не встретил на пути особых сопротивлений и довёл атаку до логического завершения.

















Следующий мяч в ворота «Байкал-Энергии» вколотил Антон Шевцов — вратарь Денис Рысев практически не сопротивлялся, когда увидел надвигающегося соперника. После этого главный тренер иркутской команды Евгений Ерахтин взял тайм-аут, чтобы привести мысли своих подопечных в порядок. Пауза пошла иркутянам на пользу: Тимофей Безносов с острого угла всё-таки смог пробить Виктора Каменева. Хоккеисты «СКА-Нефтяника» атаковали, но довести действия до гола не могли.

















Первый угловой «армейцев» успехом не увенчался, зато игроки «Байкал-Энергии» смогли сократить отрыв — дубль оформил Тимофей Безносов. Гости всё чаще владели мячом и не давали хозяйничать подопечным Михаила Юрьева у своих ворот, а ошибка «армейцев» при розыгрыше углового не позволила им забить ещё один мяч.

















Игра стала более вязкой, «кабанам» мешали на острие атаке, но следующую голевую возможность хабаровчане не упустили — Юрий Шардаков забил с углового, а вскоре Артём Бондаренко забил шестой мяч с передачи Максима Ишкельдина. Через несколько секунд вратарь Денис Рысев отправлял множество претензий в адрес своих защитников — после розыгрыша красивой комбинации Антон Шевцов отправил в его ворота седьмой «апельсин».

















Вратарю «Байкал-Энергии» пришлось изрядно попотеть — у его владений практически не прекращались атаки, однако Денис Рысев оказался начеку. В концовке первого игрового отрезка, в очередной раз жёстко остановив Артёма Бондаренко, иркутяне заработали удаление — отдыхать на скамейку штрафников отправился Руслан Тремаскин. Но меньшинство на завершение игры не повлияло.

















Второй тайм начался с пенальти — «СКА-Нефтяник» получил право на пробитие 12-метровго после грубого фола против Артёма Бондаренко, и Кристоффер Фагестрём, вышедший на точку, оказался точен — 8:2. Через три минуты Павел Рязанцев отправил ещё один мяч в сетку соперников благодаря точной передаче Антона Шевцова. Вскоре мог отличиться и Александр Ким, но его хитрую задумку не позволили реализовать защитники команды с берегов Байкала.

















Ответить хабаровчанам через четыре минуты сумел новичок «Байкал-Энергии» Руслан Тремаскин. Этот гол стал для полузащитника первым в составе команды Евгения Ерахтина. После этого хозяева стали надежнее действовать в обороне, не зевали и иркутские защитники. Ситуацию изменил Артём Бондаренко. Сначала он точно забил после розыгрыша углового, а затем отправил мяч в ворота с левого фланга. После этого Дениса Рысева на последнем рубеже сменил Максим Негрун. Но и он недолго оставался «сухим» — покер оформил Артём Бондаренко.

















После смены вратарей игра немного успокоилась. Нарушил покой Кирилл Петровский, прорвавшийся через оборону иркутян и отдавший точную передачу Павлу Рязанцеву — 13:2. Но сразу после возобновления игры «армейцы» получили гол в свои ворота — отличился бывший хабаровчанин Станислав Исмагилов. Через несколько минут он же воспользовался ошибкой обороны дальневосточников и оформил дубль. Терпеть этого «кабаны» не могли, и со свободного удара Александр Антипов пробил Максима Негруна — 14:5. Несмотря на напряженную концовку матча, голов болельщики так и не увидели. Завтра команды проведут повторную встречу.

















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