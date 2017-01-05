Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна

Вместе с ним "армейцев" покидают и его помощники Дмитрий Безняк и Николай Шлеев

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально заявил, что главный тренер команды Александр Григорян покидает «армейцев». Пресс-служба уточнила, что договорённость о прекращении сотрудничества достигнута по взаимному согласию сторон. Вместе с Григоряном клуб покидают и его помощники Дмитрий Безняк и Николай Шлеев. Имя нового главного тренера команды будет объявлено до конца этой недели.

Как передавало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», информацией о возможном уходе Григоряна с поста главного тренера хабаровских «армейцев» поделился ряд федеральных спортивных СМИ. Сообщалось, что он займёт аналогичную должность в махачкалинском клубе «Анжи», как только уладит формальности, связанные с разрывом действующего контракта с командой с берегов Амура.

«Под руководством Александра Григоряна (в сезонах 2011-2013 и 2015-2016 годов) команда «СКА-Хабаровск» провела в общей сложности 99 матчей, из них 91 – в первенстве ФНЛ и ещё 8 – в розыгрыше Кубка России. В играх первенства команда одержала 37 побед, 29 встреч завершила вничью и в 25 потерпела поражение, забив 100 мячей и пропустив 83», — уточнили в пресс-службе «армейцев».

В нынешнем сезоне первенства Футбольной национальной лиги его осеннюю часть команда под руководства Григоряна завершила на третьей строчке турнирной таблицы.

По некоторым сведениям, место главного тренера футболистов хабаровского СКА может занять Андрей Гордеев, который до недавнего времени тренировал игроков «Мордовии».