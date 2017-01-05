Хабаровский "СКА-Нефтяник" начал год с уверенной победы

Встреча хабаровского «СКА-Нефтяника» и иркутской «Байкал-Энергии» на льду арены «Ерофей» завершилась победой хозяев. «Армейцы» без особых проблем расправились с гостями в первом тайме и повторили успех во втором. Первый матч «кабанов» в 2017 году завершился со счётом 14:5.

Счёт на четвёртой минуте первого тайма открыл «армеец» Максим Ишкельдин, точной подачей прострелив ворота Дениса Рысева. Через три минуты нападающий помог забить гол шведскому легионеру «СКА-Нефтяника» Кристофферу Фагестрёму. Хозяева действовали чётко и уверенно, а вот гости совершали лишь робкие атаки, в результате чего получили ещё два мяча: сначала цели достиг удар Павла Рязанцева, а затем последний рубеж иркутян пробил Антон Шевцов — 4:0.

После этого главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин взял тайм-аут. Пауза пошла на пользу гостям и они смогли немного сократить отрыв в счёте — дважды отличился нападающий Тимофей Безносов. Игра стала более вязкой, «армейцам» не давали завершить атаки, но они всё же смогли преодолеть свою небольшую голевую засуху: сначала Юрий Шардаков забил с углового, а вскоре Артём Бондаренко отправил шестой мяч в ворота Дениса Рысева. Через несколько секунд дубль после розыгрыша красивой комбинации оформил Антон Шевцов — 7:2.

В самом начале второго тайма Кристоффер Фагестрём реализовал пенальти после очередного грубого фола против «армейца» Артёма Бондаренко. Через три минуты девятый мяч в ворота Дениса Рысева отправил Павел Рязанцев. Ответить хабаровчанам через четыре минуты сумел новичок «Байкал-Энергии» Руслан Тремаскин. После этого хозяева стали надёжнее действовать в обороне, не зевали и иркутские защитники. Ситуацию изменил Артём Бондаренко, сначала забив с углового, а затем отправив мяч в ворота с левого фланга. После этого Дениса Рысева на последнем рубеже сменил Максим Негрун. Через три минуты и он пострадал от точного удара Артёма Бондаренко — 12:3.

После этого игра немного успокоилась. Покой нарушил Кирилл Петровский, прорвавшийся через оборону иркутян и отдавший точную передачу Павлу Рязанцеву — 13:2. Но сразу после возобновления игры «армейцы» получили гол в ответ — отличился бывший хабаровчанин Станислав Исмагилов. Через несколько минут он же, воспользовавшись ошибкой обороны «кабанов», и оформил дубль. Праздновать успех соперникам хозяева не позволили, и Александр Антипов довёл счёт до 14:5. Эта победа «армейцев» над «Байкал-Энергией» стала самой крупной на хабаровском льду. Завтра команды проведут повторную встречу.

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