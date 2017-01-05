В Хабаровском крае дорабатывают план капремонта на новый год

В министерстве ЖКХ Хабаровского края дорабатывают план на 2017 год по капитальному ремонту жилья. Он начнётся с первым теплом, примерно, в апреле. Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов уже заключил 34 договора на запланированные работы. В ведомстве полагают, что в новом сезоне под ремонт и восстановление попадут не менее 500 многоэтажек. Всего же в краевой программе капремонта, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится свыше 7,7 тысячи многоквартирных домов, где необходимо выполнить работы.

Все ремонты проходят за счёт платежей собственников, которые они ежемесячно отчисляют в специально созданную некоммерческую организацию «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае». Эта структура полностью контролирует весь ход работ — от планирования до контроля качества и оплаты. Также ежегодную поддержку оказывает федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В минувшем году, по данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в регионе удалось привести в порядок 510 многоэтажек, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем. По объёмам ремонтируемого жилья субъект занял лидирующие строчки в рейтинге субъектов Дальнего Востока.