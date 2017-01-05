"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» возвращается на лёд после непродолжительных новогодних каникул, чтобы завершить первый этап чемпионата России. Хоккеистам предстоит провести две домашних встречи с непримиримым соперником — игроками иркутской «Байкал-Энергии». Первая из них состоится сегодня в 15:00 по местному времени в арене «Ерофей».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команды уже встречались в нынешнем сезоне. Тогда, в ноябре прошлого года, иркутяне принимали дальневосточников на своём поле. В обеих встречах серебряный призёр предыдущего чемпионата уступил «армейцам», при этом главный тренер хабаровчан Михаил Юрьев признал, что эти игры дались его подопечным непросто.

В турнирной таблице кругового этапа в группе «Восток» команды «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» занимают первое и третье места соответственно. Хоккеисты провели по 18 игр, набрав 49 и 31 очко. На счету у хабаровчан 16 побед, у иркутян — 10.

Известно также, что комитет по проведению чемпионата России огласил даты первых двух туров второго этапа национального первенства, участники которого будут бороться за выход в плей-офф. «СКА-Нефтяник» начнёт следующую стадию дома — 15 января в гости к «армейцам» пожалует архангельский «Водник», а 18 января — ульяновская «Волга».