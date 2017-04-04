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В Хабаровском крае 14 педагогов борются за звание лучшего воспитателя

В Хабаровском крае 14 педагогов борются за звание лучшего воспитателя
В рамках краевого конкурса "Учитель года" проходит полуфинал среди работников детских садов
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Минобрнауки Хабаровского края

За звание «Лучший воспитатель года» в одной из номинаций ежегодного конкурса «Учитель года Хабаровского края» борются 14 претендентов. Среди них — воспитатели, инструкторы по физической культуре, а также музыкальный руководитель региональных организаций дошкольного образования. На протяжении пяти дней в детском саду Краевого центра образования конкурсная комиссия будет проверять участников в испытаниях «Педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми и самоанализ», «Мастер-классы» и «Педагогические советы».

Претенденты на почётное звание должны в формате творческой презентации рассказать о работе воспитателя, проанализировать и представить свою деятельность. В испытания также войдёт 20-минутное занятие с ребятами разных возрастных групп. Каждый воспитатель на своё усмотрение определит тематику времяпрепровождения с дошкольниками: сделать открытку в технике квиллинга, отправиться в виртуальное путешествие по Марсу, рассказать о круговороте воды в природе и многое другое.

«Чтобы стать лучшим воспитателем, в первую очередь, надо любить детей, ведь они всё чувствуют и идут на контакт к тем, кто добр и внимателен к ним. Воспитатели должны уметь заинтересовать в любой ситуации, при этом грамотно и понятно объяснять и уделять внимание каждому ребёнку», — рассказала руководитель отдела дошкольного образования Хабаровского краевого института развития образования Марина Михненко.

После подведения итогов полуфиналов три лучших представителя от каждой номинации конкурса поучаствуют в педагогическом совете. Тему обсуждения определит краевое министерство образования и науки. 7 апреля состоятся мастер-класс, педагогический совет и суперфинал. Итоговыми испытаниями станут «Круглый стол образовательных политиков» и «Собеседование» с главой Минобрнауки региона Аллой Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что конкурс «Учитель года Хабаровского края — 2017» пройдёт с 20 марта по 8 апреля. Мероприятие организуют каждые два года. В этом году в состав оргкомитета вошли 15 представителей образовательной деятельности региона. Председателями назначены Виктория Хлебникова — начальник управления общего образования краевого Минобрнауки, и Юлия Зотова — заместитель начальника управления общего образования регионального ведомства. Организаторы утверждают, что такие мероприятия повышают уровень престижности профессии учителя, а также поддерживают и поощряют специалистов с выдающимися педагогическими талантами.

 
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