Шпорт о виновных во взрыве в Петербурге: Их и людьми назвать нельзя

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт почтил память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро. Глава региона возложил цветы к памятнику поэту Александру Пушкину и поставил свечу.





«Выражаю соболезнования от имени себя, от имени граждан, жителей Хабаровского края — семьям погибших, всем петербуржцам, всей России. Санкт-Петербург и Хабаровский край давно связаны между собой — и по-дружески, и по работе. У нас есть совместные соглашения, там установлена мемориальная доска хабаровчанам, которые защищали Ленинград во время Великой Отечественной войны, — рассказал Вячеслав Шпорт. — Такие практически родственные связи, конечно, вызывают ненависть к любим людям. Да их и людьми-то назвать невозможно».









По мнению главы Хабаровского края, населению страны сейчас необходимо объединиться в борьбе с этой угрозой. Аналогичную мысль выразил муфтий ДФО Ахмад хазрат Гарифуллин. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он также призвал всех россиян оказать помощь семьям погибших и поддержать друг друга в борьбе с терроризмом.





«У него нет границ, нет территорий. Сегодня нам нужно проявлять бдительность, в Хабаровском крае — в том числе. У нас усилены меры в местах скопления места общего пользования, на вокзалах, в аэропортах, и я прошу, чтобы граждане обращали особые внимание на подозрительные предметы, на подозрительных людей», — поделился Вячеслав Шпорт.









Место для траурной акции предложил хабаровский журналист Сергей Мингазов. Ранее агентство сообщало, что неравнодушный житель краевой столицы выбрал именно памятник Александру Пушкину, поскольку у многих он ассоциируется с Санкт-Петербургом.