Ледоход на Амуре у Хабаровска начнётся на пять дней раньше

Сегодня вторник, 04 апреля 2017 года, 18:02
В Приморье свадьба в "счастливую дату" не является оберегом от развода
В Приморье свадьба в "счастливую дату" не является оберегом от развода
К маю в Хабаровске начнут отключать отопление и горячую воду
К маю в Хабаровске начнут отключать отопление и горячую воду
В Приморье ещё не скоро исчезнут стихийные свалки
В Приморье ещё не скоро исчезнут стихийные свалки
Шпорт о виновных в теракте в Петербурге: их и людьми назвать нельзя
Шпорт о виновных в теракте в Петербурге: их и людьми назвать нельзя
Приморцы осудили девушку, которой теракт "испортил день рождения"
Приморцы осудили девушку, которой теракт "испортил день рождения"
Регионы:


Популярное
вчера, 19:25
В Приморье полностью сгорела птицефабрика
вчера, 18:08
ЧП: мосту в приморском посёлке Домашлино грозит обрушение
сегодня, 09:20
В Хабаровском крае клещи разносят новую заразу
вчера, 20:14
Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
сегодня, 16:04
Приморцы осудили девушку, которой теракт "испортил день рождения"
вчера, 20:53
Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку
вчера, 19:20
Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан
вчера, 18:47
Инвалид-колясочник из Владивостока сам расчищает дорогу около дома
сегодня, 07:01
Лето в апреле: в Приморье потеплеет до +24 градусов
сегодня, 07:51
13 улиц Владивостока оставят без света

Обсуждаемое
вчера, 20:14
10

Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 19:25
8

В Приморье полностью сгорела птицефабрика
сегодня, 12:05
5

Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
вчера, 18:08
3

ЧП: мосту в приморском посёлке Домашлино грозит обрушение
вчера, 18:40
2

Водители хабаровских маршруток готовы к штрафам за стоячих пассажиров
сегодня, 07:51
2

13 улиц Владивостока оставят без света
вчера, 19:20
2

Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан
вчера, 18:47
1

Инвалид-колясочник из Владивостока сам расчищает дорогу около дома
вчера, 20:00
1

В Закдуме назвали основные проблемы здравоохранения Хабаровского края
сегодня, 11:20
1

"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами сегодня, 16:12
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников вчера, 15:55
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 789



Система Orphus

Ледоход на Амуре у Хабаровска начнётся на пять дней раньше

Ледоход на Амуре у Хабаровска начнётся на пять дней раньше
Река выйдет из зимней "спячки" на следующей неделе
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Анна Ленская

Амур у Хабаровска по прогнозам гидрологов вскроется 13 апреля, однако это может случиться и на три дня раньше. В этом году ледоход начнётся на пять-десять дней раньше обычного срока. Это произойдёт благодаря установившимся высоким температурам воздуха.

«Раньше всего ледоход начнётся в Бикинском, Вяземском районах, а потом уже у Хабаровска. Снег уже сошёл, особых осадков синоптики пока не ждут, поэтому паводков мы пока не ждём, хотя такая вероятность не исключена», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Наталья Ефремова.

Сейчас толщина льда на большинстве рек региона составляет 80-100 сантиметров. Тоньше всего покров на реке Хор у села Бичевая в районе имени Лазо.

На среднем и нижнем Амуре ледоход начнётся в 20-х числах апреля, позже всех вскроется последний — там процесс начнётся только в конце апреля-начале мая. Другие реки в Хабаровском крае ещё не отошли от «спячки», как и в Амурской области и в ЕАО. Зато в Приморье ледоход активно идёт уже на нескольких реках.

Агентство писало, что летние речные пассажирские перевозки по Амуру стартуют в краевой столице 29 апреля. Теплоходы будут ходить по трём маршрутам на острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. На эти цели администрация Хабаровска выделит более 30 миллионов рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru