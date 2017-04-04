Полицейские Комсомольска задержали кофейного вора

В Комсомольске оперативники задержали мужчину, который трудился на территории базы и регулярно воровал со своего рабочего места упаковки с кофе. Владелец продуктового склада заметил пропажу товара и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Индивидуальный предприниматель рассказал стражам правопорядка, что на протяжении месяца со склада торговой точки регулярно пропадают пачки кофе. Заявитель объяснил, что в ходе инвентаризации он обнаружил недостачу в 300 упаковок с дорогим тонизирующим напитком стоимостью порядка 60 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 2 задержали 41-летнего мужчину, который, как оказалось, трудился грузчиком на этой же базе. Задержанный признался, что выносил из складского помещения товар. Похищенную продукцию предприимчивый комсомольчанин продавал на городском рынке. За каждую упаковку он брал цену ниже средней стоимости, а выручку тратил на покупку спиртных напитков. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю, в настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о криминальных деяниях, связанных с хищением продуктов. Так, в феврале 2017 года хабаровчанин попал под суд за кражу 20 килограммов мёда, который ему отдала китайский предприниматель для перевозки за границу. Мужчина продал лакомство, а вырученные деньги присвоил себе. А осенью прошлого года в пригороде краевого центра полиция задержала двоих подозреваемых в краже коровы. Со слов злоумышленников, похищенный крупный рогатый скот они разделали и реализовывали частями.