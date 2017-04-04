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Муфтий ДФО Ахмад Гарифуллин осудил организаторов взрыва в Петербурге

Муфтий ДФО Ахмад Гарифуллин осудил организаторов взрыва в Петербурге
Он призвал россиян к единению и поддержке друг друга
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока, муфтий Ахмад хазрат Гарифуллин жёстко осудил организаторов взрыва в метро Санкт-Петербурга. По его словам, действиям этих людей нет ни одного оправдания. Муфтий ДФО призвал всех россиян объединиться в этой ситуации и оказать помощь семьям погибших.

«Мусульманское сообщество Дальнего Востока возмущено до глубины души подобным кощунственным и нечеловеческим актом насилия и скорбит вместе с семьями погибших. Мы искренне не понимаем, какими мотивами может руководствоваться человек, чтобы совершать подобные злодеяния. Сегодня всё российское общество должно не содрогнуться пред лицом агрессоров, помешать им посеять страх в наших сердцах, внести рознь и недоверие друг к другу! Наш наиважнейший долг в данную минуту — это сплотиться всем воедино и проявлять взаимовыручку и помощь, в особенности, семьям погибших! Мы призываем проклятие Всевышнего на головы тех, кто сеет зло и смуту на Земле, прикрываясь благовидными лозунгами!», — приводит слова Ахмада Гарифуллина пресс-служба Духовного управления мусульман Дальнего Востока.

Муфтий ДФО привёл в пример порицания «фанатиков, жестоко убивающих неповинных людей», цитату из Корана. Он выразил солидарность с теми, кто выражает протест подобным агрессорам.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в Санкт-Петербурге в результате взрыва в вагоне метро погибли 11 человек, ещё больше 50 находятся в больницах северной столицы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но правоохранители обрабатывают и другие версии. Жители дальневосточной столицы почтили память погибших и возложили цветы к памятнику поэту Александру Пушкину.

 
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