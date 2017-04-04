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В Хабаровске ожидают суда организаторы подпольного казино

В Хабаровске ожидают суда организаторы подпольного казино
Игорный бизнес предприимчивые горожане "сообразили" в помещении бывшего кафе
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении группы хабаровчан, которые организовали подпольное казино. Нелегальный игорный зал размещался в здании бывшего кафе в Индустриальном районе краевой столицы. Четверых фигурантов, среди которых одна женщина, обвиняют по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» — их ждёт наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, в декабре 2016 года злоумышленники арендовали отдельно стоящее здание, где раньше располагалась точка общепита. Они установили там игральные столы и оборудовали систему видеонаблюдения. Казино работало исключительно по ночам. Попасть в него могли не все желающие: пускали только избранных клиентов, в том числе по рекомендации.

В феврале 2017 года в казино нагрянули сотрудники краевого следственного управления и оперативники. Правоохранители изъяли игровое оборудование, выручку и записи «чёрной» бухгалтерии. Теперь организаторы игорного бизнеса ответят в суде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о предприимчивом хабаровчанине, который занимался ремонтом и обслуживанием платёжных терминалов и информационных киосков, купил неисправный аппарат и оборудовал его для проведения азартных игр. Незаконную игорную деятельность пресекли полицейские. На мужчину завели уголовное дело. 

Агентство писало, что летом 2016 года в подвале многоэтажного жилого дома в Центральном районе Хабаровска полицейские изъяли 103 игровых автомата. Сведения о незаконной деятельности правоохранители получили от источника, который сообщил, что в нелегальное заведение мог пройти любой желающий.

Прошлой весной двое мужчин, 1977 и 1993 годов рождения, организовали проведение азартных игр в Хабаровске по всем правилам казино. Они арендовали помещение в одном из офисных зданий, расположенных в Железнодорожном районе, оборудовали его тремя игровыми автоматами, столом для игры в рулетку и тремя столами для игры в покер, закупили игровой инвентарь — фишки и карты, наняли обслуживающий персонал. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса России «Незаконные организация и проведение азартных игр».

 
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