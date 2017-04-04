Хабаровск скорбит: горожане почтили память погибших в Санкт-Петербурге

Жители дальневосточной столицы возложили к памятнику поэта Александра Пушкина красные розы. Так они почтили память погибших в результате взрыва в санкт-петербургском метро. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», трагедия унесла жизни 11 человек, ещё больше 50 находятся в больницах северной столицы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но правоохранители обрабатывают и другие версии.





У входа в главный корпус Педагогического института ТОГУ, где прошла траурная акция, собрались свыше 15 хабаровчан. По словам инициатора, местного журналиста Сергея Мингазова, он предложил организовать такое место именно возле памятника Александру Пушкину, поскольку поэт жил в Петербурге.





«Образ Александра Сергеевича Пушкина у многих ассоциируется с Санкт-Петербургом. Хотелось найти какое-то место у нас в городе, где можно было бы каким-то образом поддержать питерцев в эти сложные минуты, выразить соболезнования. Да и просто. чтобы люди знали, что сюда можно прийти, поставить свечку, положить цветок, здесь можно проявить солидарность», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Мингазов.





Память погибших пришли почтить и жители краевого центра, судьба которых связана с Санкт-Петербургом, а также те, чьи родные и близкие сейчас находятся там. Сам инициатор траурной акции сообщил, что его друзья, живущие в северной столице России, не пострадали.





«У меня очень много друзей из наших же кругов, которые переехали туда, живут, работают. И, конечно, в первую очередь, вчера, когда всё это началось, было важно узнать, в безопасности ли твои знакомые и друзья», — объяснил Сергей Мингазов.