К маю в Хабаровске начнут отключать отопление и горячую воду

Отключения отопления в краевой столице начнутся в конце этого месяца. С 24 апреля по 19 мая в городе пройдут испытания трубопроводов. Первыми без горячей воды останутся потребители ТЭЦ-1. Там с 24 по 28 апреля энергетики проверят тепловые потери, а с 22 по 26 мая проведут гидравлические испытания.

В зоне ТЭЦ-2 работы пройдут с 10 по 12 мая. На теплосетях зоны ТЭЦ-3 сначала с 2 по 6 мая специалисты определят тепловые потери, а затем с 15 по 19 мая организуют гидравлические испытания.

«Сроки отключений устанавливаются по федеральному законодательству. Даты мы спланировали ещё в прошлом году. Сроки могут сдвинуться, но пока делать этого мы не планируем, придерживаемся графика. Если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура будет выше +8 градусов, то мэр города может издать распоряжение о завершении отопительного сезона раньше установленного срока, поэтому и работы на ТЭЦ и тепломагистралях могут сдвинуться», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Иван Соловьёв.

Агентство писало, что по новому законодательству органы местного самоуправления могут начать или завершать отопительный сезон раньше по просьбе жителей. Если граждане считают, что пора прекратить подачу тепла в батареи, они могут обратиться в муниципалитет.