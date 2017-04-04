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Хабаровские полицейские просят родителей укрепить окна к лету

Хабаровские полицейские просят родителей укрепить окна к лету
С наступлением тепла учащаются "полёты" — в группе риска дети до 7 лет
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Стражи правопорядка настоятельно рекомендуют хабаровчанам не пренебрегать мерами безопасности и приобретать качественные запорные устройства для окон. Тёплое время года несёт определённые опасности, которые иногда приводят к трагическим последствием. Как правило, в весенне-летний период учащаются случаи «полёта» детей из окон. Чаще всего происшествия заканчиваются фатально: редко, когда удается спасти малыша после падения с высоты.

Кататравмы дети получают не только в асоциальных семьях, где за безопасностью младших никто не следит. В благополучных семьях тоже происходят трагедии.  

«Из окон дети выпадают в разных семьях. Благополучие не является критерием или залогом безопасности детей. Хочется призвать взрослых уделять огромное внимание безопасности своих детей, особенно в возрасте от года до семи лет — это группа риска, связанная с выпадением из окон. Это как раз тот возраст, когда дети начинают познавать мир, экспериментируют, пробуют что-то новое. Бывает даже так, что дети сами открывают окна, дёргая за ручки. Окно открылось и ребёнок выпадает», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа— Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов. 

Правоохранители напоминают, что москитная сетка не удержит ребёнка при открытых оконных ставнях.

«Когда открыто окно и оно прикрыто москитной сеткой — это не гарантия безопасности. Дети, опираясь на сетку, чувствуют какую-то опору, однако это не так — хрупкая пластиковая рамка на пластиковых крепежах не выдерживает веса даже годовалого ребёнка. Минимизировать риски можно при помощи запорных устройств — различных крепежей и замков. Да, эти устройства стоят не сто рублей, но и не такую уж и большую сумму, тем более когда речь идёт о безопасности детей. Однако, эти запорные устройства — не панацея, хотя и дают определённый запас безопасности. И, конечно же, не нужно ставить около окна никаких предметов мебели, по которым ребёнок может взобраться на подоконник», — объяснил Кирилл Блинов. 

Лучшие меры безопасности, которые называют правоохранители — не оставлять ребёнка одного, как бы сложно это не было, следить за ним, чтобы всегда был в поле зрения. С более взрослыми детьми полицейские советуют проводить проводить беседы.

В этом году в Хабаровском крае уже произошёл подобный несчастный случай. Как сообщает портал komcity.ru, в понедельник, 3 апреля, в Комсомольске-на-Амуре из окна квартиры на восьмом этаже выпал ребёнок, его точный возраст неизвестен — от двух до трёх лет. Малыш упал на асфальт перед домом, шансов выжить у него не было. По словам соседей, на окне не было москитной сетки. Также очевидцы сообщили, что семья, проживающая в злополучной квартире — неблагополучная. Точные обстоятельства трагедии неизвестны. На данный момент в обстоятельствах разбираются представители регионального управления Следственного комитета.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о нескольких случаях, которые также произошли в Комсомольске, но в 2016 году. Следователи проводили проверку по факту гибели двухлетней девочки на проспекте Октябрьском. Ребёнок выпал из окна пятого этажа. Малышку врачи доставили в больницу, но спасти её не смогли. В мае того же года в дежурную часть отделения полиции по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение о том, что в городскую больницу № 7 доставили четырёхлетнюю девочку с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей головы. Травмы ребёнок получил в результате падения из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Правоохранители установили, что в тот вечер за девочкой присматривал дед. Когда он находился в зале, внучка смотрела в детской комнате мультфильмы. По предварительным данным, девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, не удержала равновесия и упала вниз.

В июле 2016 года полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска. Он погиб на месте. Малыш и его трёхлетняя сестра находились дома под присмотром бабушки, родители в это время были на работе. Когда пожилая женщина отлучилась из комнаты, ребёнок взял стул и забрался на подоконник. Оперевшись на москитную сетку, мальчик упал вниз и разбился.

 
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