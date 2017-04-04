Юных хабаровских хоккеистов обучает новоиспечённый чемпион России

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В арене "Ерофей" открылся тренировочный лагерь Максима Ишкельдина
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

В дальневосточной столице начал работу хоккейный лагерь для игроков 2002-2003 годов рождения. Инициатором его проведения стал полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин. Занятия вместе с ним проводят наставник «армейцев» Михаил Юрьев, его помощник Олег Андрющенко, представитель тренерского штаба красноярского «Енисея» Евгений Хвалько и тренеры-преподаватели Краевого центра развития хоккея с мячом Иван Кондрашкин и Артём Кизилов.

В тренировках участвуют 28 юных хоккеистов: 26 из Хабаровска и двое из Красноярска. Спортсмены занимаются дважды в день: на льду и на «земле». К урокам привлекают как полевых игроков, так и вратарей. Консультировать голкиперов Олегу Андрющенко помогает страж ворот «СКА-Нефтяника» Виктор Каменев.

«Объём на ребят свалился большой — девять дней без отдыха, большой объём информации. Выбирали детишек 14-15 лет — это определяющий возраст, когда остаётся шаг до попадания во вторую команду, а может, и в первую. Хотим дать им толчок в их развитии», — рассказал пресс-службе «армейского» клуба Максим Ишкельдин.

Это уже третий подобный лагерь, который проводит полузащитник. В предыдущие два года он организовывал аналогичные занятия в родном Новосибирске. На этот раз чемпион предложил потренировать юношей в Хабаровске. Его инициативу поддержали «СКА-Нефтяник» и Краевой центр развития хоккея с мячом.

«Рад, что в этом году нам удаётся проводить уроки в крытой арене, потому что до этого мы занимались в коробке. Здесь есть большое поле, простор и достаточное количество времени, чтобы что-то объяснить, показать, развить навыки», — отметил Максим Ишкельдин.

Максим Ишкельдин не единственный из «армейцев», кто делится опытом с юными спортсменами. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что защитник «СКА-Нефтяника» Василий Грановский открыл в дальневосточной столице учебно-тренировочный центр Be like pro. Отрабатывать навыки там могут как хоккеисты, играющие с шайбой, так и любители бенди. Комплекс расположился на переулке Степном у торгового центра «Горизонт» и занял территорию в 600 квадратных метров. Помимо бросковой зоны и площадок для отработки техники, общефизической подготовки и катания, в здании есть раздевалки, душевые и тренерские комнаты.

 
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