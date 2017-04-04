Хабаровчане возложат цветы на вокзале в память о погибших в Петербурге

В дальневосточной столице сегодня, 4 апреля, состоится ещё одно траурное мероприятие для тех, кто желает почтить память погибших при взрыве в петербургском метрополитене. Акция пройдёт на площади перед железнодорожным вокзалом Хабаровска.

«Будут сказаны слова, состоится возложение цветов. На мероприятии будут представители городской и краевой Молодёжных палат, «Молодой гвардии», Законодательной Думы края и города. Акция начнётся в 17 часов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Евгений Солоненко.

Ранее агентство сообщало, что аналогичная акция пройдёт сегодня перед Педагогическим институтом ТОГУ, возле памятника поэту Александру Пушкину. С таким предложением выступил хабаровчанин Сергей Мингазов в социальных сетях.

По информации пресс-службы Следственного комитета России, 3 апреля около 14:40 по санкт-петербургскому времени в северной столице страны в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошёл взрыв неустановленного устройства, начинённого поражающими элементами. Второй опасный предмет, замаскированный под огнетушитель, удалось вовремя обезвредить. Как сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но специалисты рассматривают и другие версии случившегося.