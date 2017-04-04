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В Комсомольске женщина обокрала приятеля, который пустил её на ночлег

В Комсомольске женщина обокрала приятеля, который пустил её на ночлег
Мужчина лишился ноутбука стоимостью в 50 тысяч рублей
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Оперативники Комсомольска-на-Амуре задержали 36-летнюю местную жительницу, которая оригинальным способом отблагодарила своего приятеля за предоставленный ночлег. Женщина похитила у него ноутбук.

В полицию обратился 38-летний житель города с заявлением о том, что из его квартиры пропала дорогостоящая компьютерная техника стоимостью 50 тысяч рублей. Мужчина также указал, что подозревает в совершении преступления свою знакомую, которая накануне оставалась у него ночевать.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 36-летнюю подозреваемую в хищении электроники. Они выяснили, что женщина провела ночь в квартире заявителя. Когда комсомольчанка утром проснулась, хозяина уже не было — мужчина ушёл на работу. У гостьи созрел преступный план похитить ноутбук. Свои намерения злоумышленница воплотила в жизнь. Портативный компьютер оперативники нашли в квартире подозреваемой в ходе обыска.  

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье Уголовного кодекса — «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Задержанной полицейские избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о подобных кражах, которые происходят с завидной регулярностью. Так в январе текущего года жительница Амурска чуть не осталась без ноутбука «благодаря» отчиму. Он воспользовался отсутствием падчерицы и похитил её личный портативный компьютер стоимостью 24 тысячи рублей, сдал в ремонтную мастерскую на запчасти, а на полученные деньги купил алкоголь. 

Летом прошлого года в этом же населённом пункте полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Хозяин жилья распивал с приятелем спиртные напитки и уснул, а когда открыл глаза, то не нашёл дома свою технику. Злоумышленник похитил телефон и портативный компьютер, с которыми скрылся. Позже мужчина продал чужое имущество случайным прохожим.

 
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