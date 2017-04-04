В селе Ильинка хабаровчанку ударили и ограбили по пути на остановку

В селе Ильинка Хабаровского района женщина направлялась в сторону автобусной остановки, когда стала жертвой грабежа. Злоумышленница ударила потерпевшую и похитила у неё золотые украшения. Налётчицу, которая имеет криминальный опыт, удалось задержать.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась хабаровчанка. Женщина рассказала, что находилась в селе Ильинка в гостях. После застолья, когда на улице уже было темно, она решила поехать домой и пошла на автобусную остановку. В это время к ней подошла незнакомая женщина, ударила её и открыто похитила золотые украшения: цепочку с кулоном, серьги, браслет и кольцо. Ущерб составил порядка 28 тысяч рублей.

Подозреваемую в преступлении — безработную 31-летнюю местную жительницу — задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленницу раньше уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Награбленные драгоценности фигурантка сдала в ломбард, а деньги успела потратить. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, по факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях. Так, двое молодых хабаровчан в вечернее время суток напали на прохожую и отняли у неё дамскую сумку. Внутри лежали деньги и гаджеты на общую сумму 160 тысяч рублей. Парней задержали по горячим следам. Бывают и более жестокие случаи: например, в районе имени Лазо молодые люди избили и ограбили одинокого инвалида. Подсудимые знали, что мужчина не окажет им сопротивления, потому что у него ампутирована нога.