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Солист "Музкомедии" уехал творить из Хабаровска в Воронеж

Солист "Музкомедии" уехал творить из Хабаровска в Воронеж
Сергей Суворов стал постоянным режиссёром государственного театра оперы и балета
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: Анна Ленская

Артист Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Суворов стал постоянным режиссёром Воронежского государственного театра оперы и балета. В этом учреждении известный дальневосточникам солист и постановщик работает уже несколько месяцев.

«У нас с начала нового года стал работать Сергей Суворов, он приехал к нам из Хабаровска. Хорошо, что у него, помимо режиссёрского, есть ещё вокальное образование — ему будут понятны проблемы вокалистов изнутри», — рассказал корреспонденту издания «КоммерсантЪ» художественный руководитель театра Андрей Огиевский.

Сергей Суворов в 2006 году окончил Пермский государственный институт искусств, получив квалификацию «Оперный певец, концертно-камерный певец, преподаватель». С 2013 года он обучается в Московском государственном институте культуры по специальности «Режиссура театра». До 2017 года Суворов работал солистом и режиссёром-ассистентом Хабаровского Краевого музыкального театра. Жители дальневосточной столицы знают его по ролям в спектаклях «Проделки Ханумы», «Аристократы поневоле», «Мистер Икс», «Здравствуйте, я ваша тётя!» и других.

Кроме этого, Сергей Суворов поставил в «Музкомедии» несколько детских сказок. В их числе — «Приключения Герды в снежном королевстве», а также мюзикл «Как подружились Тимур и Амур». Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», кроме спектакля, музыкальный театр издал книжку-раскраску, посвящённую истории двух обитателей Приморского сафари-парка.

 
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