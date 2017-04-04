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В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге

В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт"
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители дальневосточной столицы сегодня, 4 апреля, почтут память погибших в результате взрыва в петербургском метрополитене. Соответствующий призыв разместил хабаровчанин Сергей Мингазов в социальной сети Facebook.

«Ребята, есть предложение - давайте, начиная с 13 часов приносить цветы и свечи к Александр Сергеевичу Пушкину у ПедИнститута. Все, кто может и хочет выразить солидарность и соболезнования», — написал автор обращения на своей странице (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Сам Сергей Мингазов поделился со своими подписчиками, что будет на предложенном им месте с 13 часов. Его предложение поддержал 21 пользователь соцсети.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших уже выразили представители органов законодательной и исполнительной власти Хабаровского края.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 3 апреля около 14:40 по санкт-петербургскому времени в северной столице страны в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошёл взрыв неустановленного устройства, начинённого поражающими элементами. По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, из метрополитена оперативно эвакуировали всех горожан, все станции закрыли на значительную часть дня. В результате взрыва, по уточнённым данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но специалисты рассматривают и другие версии случившегося.

На станции «Площадь Восстания» обнаружили и быстро обезвредили подозрительный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством, начинённым поражающими элементами и готовым к применению. Оружие замаскировали под огнетушитель.

 
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