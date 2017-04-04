В Хабаровске резкого падения цен на продукты не наблюдается

В связи с укреплением рубля, во многих регионах России цены на продукты снизились практически на 20 %. Уменьшилась стоимость сахара, подсолнечного масла, муки, сухофруктов, а также мясных и рыбных консервов. В магазинах хабаровских крупных торговых сетей пока не наблюдается эта тенденция — есть сезонные скачки, связанные с приближающейся Пасхой.

Десяток яиц в отдельных точках подорожал на три рубля. Сливочное масло продолжает расти в цене: с января 2017 года оно «набрало» уже 22 рубля. Стоимость сыра увеличилась на 12 рублей.

«К сожалению, повлиять на поставщика мы не можем. За счёт большого закупа у поставщика нам делают большую скидку, поэтому товар на витринах по минимальной цене», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» старший продавец магазина Олеся Рысцова.

На некоторые продукты стоимость всё же снизилась. Килограмм огурцов подешевел на 21 рубль, баранина — на 10, свинина — на 9. Жители краевого центра, однако, сходятся во мнении, что этого недостаточно.

«Есть какие-то там колебания цен. Чуть больше, чуть меньше, но они погоды большой не делают. Потому что это такие небольшие сезонные подвижки», — высказалась хабаровчанка.

«Мы же на Дальнем Востоке живём, у нас и так всё дорогое. Дороже уже некуда», — поделился горожанин.

«Конечно, дороже, чем где-либо. Вот я сама из Иркутской области, не сравнить, конечно», — объяснила другая местная жительница.

В краевом комитете потребительского рынка сообщили, что федеральные ритейлеры могут позволить себе более существенное, чем в Хабаровске, снижение цен из-за менее длинного логистического пути.

«Цена товара зависит не только от курса доллара. Зависит и от транспортных расходов, очень много факторов оказывает влияние на формирование конечной цены товара. И в том числе — какая партия, какой объём партии закупается», — сообщила начальник отдела комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Татьяна Зарва.