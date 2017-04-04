Сегодня вторник, 04 апреля 2017 года, 11:04
"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
В Хабаровском крае клещи разносят новую заразу
В Хабаровском крае клещи разносят новую заразу
Во вторник хабаровские синоптики прогнозируют день без осадков
Во вторник хабаровские синоптики прогнозируют день без осадков
Регионы:


Популярное
вчера, 14:07
Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
вчера, 19:25
В Приморье полностью сгорела птицефабрика
вчера, 18:08
ЧП: мосту в приморском посёлке Домашлино грозит обрушение
вчера, 20:14
Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 20:53
Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку
вчера, 19:20
Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан
вчера, 17:45
В Приморье от укусов клещей пострадали уже 7 человек
вчера, 11:52
В Приморье изменился порядок получения справок БТИ
вчера, 13:40
Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска
вчера, 13:10
Разбитую трассу Владивосток – Находка ремонтируют три бригады

Обсуждаемое
вчера, 14:07
18

Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
вчера, 20:14
8

Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 19:25
6

В Приморье полностью сгорела птицефабрика
вчера, 13:10
5

Разбитую трассу Владивосток – Находка ремонтируют три бригады
вчера, 17:05
4

Нормальные дороги на Русском острове не могут построить из-за военных
вчера, 14:12
3

Жители Владивостока могут сами закончить отопительный сезон
вчера, 12:00
2

В Хабаровске не комментируют протест дальнобойщиков против "Платона"
вчера, 13:40
2

Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска
вчера, 15:40
2

Хабаровчанка вышла на одиночный пикет с обвинениями в адрес мэра
вчера, 16:40
2

Очередной перевозчик в Хабаровске отказался от автобусного маршрута
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников вчера, 15:55
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 765



Система Orphus

"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске

"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
Городская мэрия потребовала уплотнить грунт под проезжей частью, где строители проложили подземные коммуникации
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

Рабочие строительной площадки «Леруа Мерлен» в краевой столице начали ремонтировать участок дороги, где провалился погрузчик. Они вырыли котлован, разрушив при этом половину проезжей части на улице Павла Морозова. Исправлять огрехи при прокладке подземных коммуникаций подрядчика заставила мэрия Хабаровска.

 
 
 
 
 
В асфальте зияет огромная дыра шириной в три полосы. Это доставляет большие неудобства хабаровским автомобилистам, особенно в часы пик. Строители не особенно торопятся заделывать то, что раскопали. В понедельник ровно в 19:00 работы остановили: техника уехала в гараж, сотрудники разошлись по своим делам, оставив зияющий котлован, ограждённый по периметру бетонными блоками и сигнальными лентами. По обе стороны от ямы стояли предупреждающие знаки: «Сужение дороги», «Объезд» и «Ведутся ремонтные работы».
 

 

 

Представители ООО «Леруа Мерлен Восток» сообщили агентству, что ремонтные работы производятся по требованию городской администрации, а всю ответственность и затраты несёт подрядчик. Проезжую часть полностью должны привести в порядок к концу текущей недели.  

«По требованию администрации города подрядной компанией «Нейтраль» ведутся ремонтные работы участка дороги. Дорожное полотно разделено на три части, работы выполняются в несколько этапов: идёт полная выемка грунта над трубой ливневной канализации и обратная засыпка с послойным уплотнением. В минувшие выходные были проведены работы на первом участке дороги. Сейчас, с началом недели — на втором, и к 6 апреля планируют завершить на третьем. К 7апреля 2017 года в планах подойти к завершающему этапу ремонтных работ — укладке асфальта. Финансирует работы генеральный подрядчик проекта — ООО «Литана». Производитель работ несёт ответственность за соблюдение всех мероприятий, определённых проектом производства работ, утверждённым городскими службами, выдавшими ордер на производство работ», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор магазина «Леруа Мерлен» в Хабаровске Ольга Момотенко.

Об инциденте с провалившимся асфальтом РИА «Восток-Медиа ─ Хабаровск» писало ранее. В ночь на 14 марта в краевой столице, напротив арены «Ерофей», при уборке снега с обочин под землю провалилась спецтехника. Колонна МУП «Южное» чистила проезжую часть улицы Павла Морозова. Работы проводили ночью, чтобы не затруднять движение днём в рабочее время. Но случившееся остановило работы. Фронтальный погрузчик задней частью продавил асфальтовое покрытие и ушёл под землю. Позже агентству стало известно, что причиной провала асфальта дорожного покрытия послужили несанкционированные подземные работы по прокладке коммуникаций. Подрядчик, взявший на себя ответственность за провал, бурил шахту без уведомления управления административно-технического контроля мэрии.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru