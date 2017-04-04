"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске

Рабочие строительной площадки «Леруа Мерлен» в краевой столице начали ремонтировать участок дороги, где провалился погрузчик. Они вырыли котлован, разрушив при этом половину проезжей части на улице Павла Морозова. Исправлять огрехи при прокладке подземных коммуникаций подрядчика заставила мэрия Хабаровска.

В асфальте зияет огромная дыра шириной в три полосы. Это доставляет большие неудобства хабаровским автомобилистам, особенно в часы пик. Строители не особенно торопятся заделывать то, что раскопали. В понедельник ровно в 19:00 работы остановили: техника уехала в гараж, сотрудники разошлись по своим делам, оставив зияющий котлован, ограждённый по периметру бетонными блоками и сигнальными лентами. По обе стороны от ямы стояли предупреждающие знаки: «Сужение дороги», «Объезд» и «Ведутся ремонтные работы».



Представители ООО «Леруа Мерлен Восток» сообщили агентству, что ремонтные работы производятся по требованию городской администрации, а всю ответственность и затраты несёт подрядчик. Проезжую часть полностью должны привести в порядок к концу текущей недели.

«По требованию администрации города подрядной компанией «Нейтраль» ведутся ремонтные работы участка дороги. Дорожное полотно разделено на три части, работы выполняются в несколько этапов: идёт полная выемка грунта над трубой ливневной канализации и обратная засыпка с послойным уплотнением. В минувшие выходные были проведены работы на первом участке дороги. Сейчас, с началом недели — на втором, и к 6 апреля планируют завершить на третьем. К 7апреля 2017 года в планах подойти к завершающему этапу ремонтных работ — укладке асфальта. Финансирует работы генеральный подрядчик проекта — ООО «Литана». Производитель работ несёт ответственность за соблюдение всех мероприятий, определённых проектом производства работ, утверждённым городскими службами, выдавшими ордер на производство работ», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор магазина «Леруа Мерлен» в Хабаровске Ольга Момотенко.

Об инциденте с провалившимся асфальтом РИА «Восток-Медиа ─ Хабаровск» писало ранее. В ночь на 14 марта в краевой столице, напротив арены «Ерофей», при уборке снега с обочин под землю провалилась спецтехника. Колонна МУП «Южное» чистила проезжую часть улицы Павла Морозова. Работы проводили ночью, чтобы не затруднять движение днём в рабочее время. Но случившееся остановило работы. Фронтальный погрузчик задней частью продавил асфальтовое покрытие и ушёл под землю. Позже агентству стало известно, что причиной провала асфальта дорожного покрытия послужили несанкционированные подземные работы по прокладке коммуникаций. Подрядчик, взявший на себя ответственность за провал, бурил шахту без уведомления управления административно-технического контроля мэрии.