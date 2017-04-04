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Хабаровчанин стал вторым на международном турнире по бильярду

Хабаровчанин стал вторым на международном турнире по бильярду
В финале Сергей Юртаев уступил лишь титулованной Диане Мироновой
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Якутске прошёл первый международный турнир «Кубок Агоры». Участники, среди которых было несколько чемпионов мира, сыграли в свободную пирамиду с продолжением. Хабаровчанин Сергей Юртаев, считающийся одним из лидеров дальневосточного бильярда, занял второе место. В финале он уступил именитой Диане Мироновой из Москвы.

Спортсмен признался, что такого физически тяжёлого турнира у него ещё не было — сказался сильный состав участников. Бильярдистов разделили на четыре группы, двое сильнейших представителей которых проходили в следующий этап. В первой же встрече хабаровчанин встретился с чемпионом мира Александром Чепиковым. Сергей Юртаев не первый раз становился соперником именитого игрока, поэтому смог выиграть со счётом 60:55. После этого представитель дальневосточной столицы одержал верх ещё в двух встречах и вышел победителем из группы. На новом этапе Сергей Юртаев обыграл двукратного обладателя «Кубка Таатта» Тимура Молдогулова.

«Все эти четыре тяжёлых и напряжённых встречи были подряд, а между ними всего по семь минут перерыва! В итоге — десять часов игры. Так я не уставал даже на «Кубке Империи», хотя считается, что там марафон», — признался корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Юртаев.

В борьбе за выход в полуфинал хабаровчанин по иронии судьбы вновь встретился с Александром Чепиковым, однако эта игра стала для дальневосточника лёгкой прогулкой, и он без проблем пробился в следующий этап состязаний. За путёвку в финал Сергею пришлось сразиться с заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом мира Юрием Пащинским.

«С ним я тоже уже встречался и, в принципе, был настроен на борьбу. С самой первой партии он начал увеличивать отрыв в шарах, к середине я уже проигрывал с разницей в 25 шаров, и начал уже «отъезжать», в какой-то момент подумал, что нереально отбить такую разницу в счёте. Но потом как будто открылось второе дыхание, и я вспомнил золотые слова «Ты не проиграл, если ты не сдался». Я начал играть более уверенно и агрессивно, в итоге повёл с отрывом в десять шаров», — рассказал спортсмен.

При счёте 71:62, когда хабаровчанину оставался один шар до победы, соперник пошёл ва-банк, но в последний момент его задумка не удалась, и Сергей Юртаев прошёл в финал, где встретился с мастером спорта международного класса, многократной чемпионкой мира Дианой Мироновой. Она уверенно провела всю встречу и победила со счётом 72:46.

«Диана очень хорошо понимает эту игру, владеет хорошей техникой удара, я у парней такой техники идеальной не видел. Сыграл я достойно, не сдавался по ходу игры. К турниру готовился всего часа три перед вылетом, да и дисциплина не совсем моя любимая, поэтому считаю, что превзошёл все свои ожидания», — отметил Сергей Юртаев.

 
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