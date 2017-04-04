Хабаровские настройщики Интернета принимают поздравления первыми

Сегодня, 4 апреля, представители профессий, имеющих отношений к IT-сфере, поздравляют своих коллег, которые занимаются разработкой и поддержкой интернет-сайтов. В мире высоких технологий этот день считается неофициальным праздником — Днём веб-мастера.





Дата события выбрана неслучайно: цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же сегодня отмечают и Международный день Интернета. Веб-мастер — профессия довольно новая, она появилась совсем недавно. Так называют людей, которые занимаются сайта или корпоративного приложения в интернете.









Впервые термин «веб-мастер» ввел в обращение «праотец» Интернета Тим Бернерс-Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайне» в 1992 году. В начале 1990-х функционал первых представителей новой профессии включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера (ответственного за смысловое наполнение сайта), сотрудника технической поддержки сайта. С развитием Интернета и появлением более крупных ресурсов технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.





В отличие от русского языка, где не существует женской формы названия этой профессии, в английском языке веб-мастеров женского пола иногда называют «веб-мистресс» (англ. webmistress). Однако широкого распространения эта форма не получила.