Во вторник хабаровские синоптики прогнозируют день без осадков

В дальневосточной столице сегодня, 4 апреля, переменная облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, большую часть дня продержится преимущественно солнечная погода. Кроме того, в Хабаровске дымно — как уже писало агентство, в регионе официально открыли сезон природных пожаров.





Температура воздуха в утренние часы составит 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда потеплеет до +15...+17 градусов. Такие отметки столбика термометра синоптики объясняют смещением тёплого фронта из Китая. В скором времени в Хабаровск придут мокрый снег и дождь. Кроме того, ощутимо похолодает.









Воздушные массы движутся со скоростью 9-14 метров в секунду. Направление ветра в дальневосточной столице изменилось: теперь он дует с юга.