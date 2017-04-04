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Санитарную авиацию Хабаровского края пополнят тремя самолётами

Санитарную авиацию Хабаровского края пополнят тремя самолётами
Регион получит средства на их приобретение из федерального бюджета
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Правительство России поможет Хабаровскому краю приобрести три самолёта в 2017 году. Воздушные судна будут использовать в сфере здравоохранения — развитие санитарной авиации в регионе власти считают одной из приоритетных задач.

О предстоящей покупке самолётов на брифинге в понедельник рассказала председатель постоянного комитета краевой Закдумы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа. По её словам, пополнение авиапарка положительно скажется на доступности медицинских услуг для жителей региона.

Депутат также рассказала журналистам о перспективах строительства новых медучреждений в районах Хабаровского края.

«В советское время фельдшерско-акушерские пункты создавали с расчётом на 300 и более человек. Сегодня эти нормативы меньше — от 100 до 300. Нам нужно построить или обновить около сотни таких учреждений по всему региону. В этом году процесс продолжится, губернатор подписал постановление, согласно которому на эти цели добавлено 45 миллионов рублей. Таким образом, в районах появится три амбулатории и десять ФАПов», — отметила Ирина Штепа.

Она добавила, что одним из ключевых показателей, которых Минздрав региона при поддержке федерального министерства постарается добиться в ближайшее время, станет регулярная диспансеризация жителей отдалённых посёлков края. Эту процедуру они должны проходить дважды в год. Ранее госпрограмма по развитию здравоохранения в регионе получила дополнительное финансирование благодаря увеличению доходной части краевого бюджета на 2017 год.

 
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