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В Закдуме Хабаровского края выступили против фальсификации истории

В Закдуме Хабаровского края выступили против фальсификации истории
Депутат Елена Ларионова уверена, что стране нужен закон о патриотическом воспитании
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике одобрил инициативу депутатов Орловской области о разработке и принятии федерального закона «О патриотическом воспитании». С таким предложением народные избранники решили обратиться к председателю Госдумы и премьер-министру, заручившись поддержкой других регионов России.

Авторы обращения намерены привлечь внимание законодательной и исполнительной власти страны к вопросу выработки стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов, который сегодня остаётся открытым. Специальная комиссия при президенте России, созданная в 2009 году, проработала всего три года, тогда как проблема своей актуальности не потеряла.

«В последнее время общество всё чаще сталкивается со случаями фальсификации исторических событий. Это происходит и в научном сообществе, и в средствах массовой информации, мы видим много художественных фильмов, снятых как в России, так и за рубежом, которые искажают и даже полностью перекраивают историческую правду. Часто объектом таких манипуляций становятся события Великой Отечественной войны, что совершенно недопустимо. Всё это наносит вред как внутренней, так и внешней политике страны», — отметила депутат Елена Ларионова, представляя коллегам инициативу Орловского областного Совета.

В документе делается акцент на молодёжь: законодатели уверены, что подрастающее поколение необходимо оградить от фильмов, книг и учебников, в которых намеренно искажены факты о важнейших этапах истории нашей страны. Елена Ларионова напомнила о том, что в Хабаровском крае, как и в большинстве российских регионов, принята и работает «Программа патриотического воспитания детей и молодёжи на 2016-2020 годы», этому вопросу уделяется особенное внимание, но необходимость сформулировать единую национальную идею в федеральной нормативной базе назрела давно.

«Считаю, что для нас, дальневосточников, этот вопрос имеет особенное значение. Мы видим, как принижается роль российского народа в Победе во Второй мировой войне 1941-1945 годов, как искажают факты окончания этой кровопролитной войны на Дальнем Востоке. России есть чем гордиться, вопрос сохранения исторической справедливости имеет государственное значение. Мы получили поддержку на уровне краевого правительства, где также отдают должное сфере патриотического воспитания. Недопустимо, чтобы у нашего народа пытались отнять Победу — а сегодня её хотели бы присвоить многие», — подчеркнула депутат.

Главе правительства и спикеру нижней палаты парламента России также посоветовали расширить госпрограмму о патриотическом воспитании, включив в неё ряд мероприятий, направленных против фальсификации истории. Члены комитета согласились с важностью начинания коллег из Орловской области и рекомендовали краевой Законодательной Думе выступить в его поддержку на ближайшем заседании.

 
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