Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города

Хабаровчане обсуждают в социальных сетях необычную тренировку. Жители города заметили на одной из улиц человека, который, несмотря на мороз и ветер, отжимался прямо на тротуаре. Очевидцы засняли спортсмена на видео и прислали запись в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры с изображением спортсмена-оригинала вызвали у пользователей Интернета недоумение. Администраторы паблика пошутили, что персонаж тренируется перед сдачей норм ГТО. По мнению некоторых горожан, мужчина так пытался бороться с холодом.

«Баба на свиданку или из магазина долго не шла, замёрз и решил согреться)))», — отметила Татьяна Фомичёва (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Просто к плитке примёрз», — высказался Ярослав Баулин.

Кое-кто посчитал, что герой ролика просто сошёл с ума.

«Это он Землю от себя толкает, видать на другую планету захотел))», — пошутил Вячеслав Седов.

«Весна. Здравствуй сезонное обострение!» — резюмировала Анна Филатова.