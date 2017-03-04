Сегодня суббота, 04 марта 2017 года, 16:08
Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города
Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города
В Приморье на подиум вышли звёзды женской колонии
В Приморье на подиум вышли звёзды женской колонии
Стало известно, почему власти решили поменять ёлку во Владивостоке
Стало известно, почему власти решили поменять ёлку во Владивостоке
"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith
"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith
В Амурской области грузовой поезд протаранил ЗИЛ на переезде
В Амурской области грузовой поезд протаранил ЗИЛ на переезде
Регионы:


Популярное
вчера, 17:00
В Приморье приговор Нонне Лепёхиной назвали чересчур мягким
вчера, 17:25
Хабаровчане ограбили одинокую женщину, убили её и зацементировали
сегодня, 01:45
"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith
сегодня, 09:53
В Приморье на подиум вышли звёзды женской колонии
вчера, 17:54
"Леолёт" приглашает дальневосточников на курорты РФ и зарубежья
вчера, 22:40
Хабаровская бизнес-леди вышла на тропу войны с военнослужащими
сегодня, 08:10
Стало известно, почему власти решили поменять ёлку во Владивостоке
вчера, 23:05
В Амурской области грузовой поезд протаранил ЗИЛ на переезде
сегодня, 03:04
В Тюменской области дебоширы избили полицейского
вчера, 16:31
Школьные медиаторы Владивостока соберутся на семинар по обмену опытом

Обсуждаемое
вчера, 17:00
5

В Приморье приговор Нонне Лепёхиной назвали чересчур мягким
вчера, 17:31
2

Корейский капитал ищет партнёров для заводов в Приморье и на Курилах
вчера, 22:40
2

Хабаровская бизнес-леди вышла на тропу войны с военнослужащими
вчера, 16:24
1

Жители Владивостока помогли собрать еду для малоимущих
сегодня, 08:10
1

Стало известно, почему власти решили поменять ёлку во Владивостоке
вчера, 23:05
1

В Амурской области грузовой поезд протаранил ЗИЛ на переезде
сегодня, 09:53
1

В Приморье на подиум вышли звёзды женской колонии
сегодня, 11:30
Лучшие педагоги Благовещенска учат китайскому языку за пять минут
сегодня, 12:25
В Чугуевском районе Приморья построили новый мост
сегодня, 13:20
Комсомольский студент снял сабвуферы с чужого автомобиля
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1065



Система Orphus

Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города

Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города
Мужчину, который отжимался на тротуаре, заметили прохожие
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com, видео: "Типичный Хабаровск"

Хабаровчане обсуждают в социальных сетях необычную тренировку. Жители города заметили на одной из улиц человека, который, несмотря на мороз и ветер, отжимался прямо на тротуаре. Очевидцы засняли спортсмена на видео и прислали запись в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры с изображением спортсмена-оригинала вызвали у пользователей Интернета недоумение. Администраторы паблика пошутили, что персонаж тренируется перед сдачей норм ГТО. По мнению некоторых горожан, мужчина так пытался бороться с холодом.

«Баба на свиданку или из магазина долго не шла, замёрз и решил согреться)))», — отметила Татьяна Фомичёва (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Просто к плитке примёрз», — высказался Ярослав Баулин.

Кое-кто посчитал, что герой ролика просто сошёл с ума.

«Это он Землю от себя толкает, видать на другую планету захотел))», — пошутил Вячеслав Седов.

«Весна. Здравствуй сезонное обострение!» — резюмировала Анна Филатова.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru