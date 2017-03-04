Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города

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Мужчину, который отжимался на тротуаре, заметили прохожие
|Фото: pixabay.com, видео: "Типичный Хабаровск"
Хабаровчане обсуждают в социальных сетях необычную тренировку. Жители города заметили на одной из улиц человека, который, несмотря на мороз и ветер, отжимался прямо на тротуаре. Очевидцы засняли спортсмена на видео и прислали запись в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».
Кадры с изображением спортсмена-оригинала вызвали у пользователей Интернета недоумение. Администраторы паблика пошутили, что персонаж тренируется перед сдачей норм ГТО. По мнению некоторых горожан, мужчина так пытался бороться с холодом.
«Баба на свиданку или из магазина долго не шла, замёрз и решил согреться)))», — отметила Татьяна Фомичёва (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Просто к плитке примёрз», — высказался Ярослав Баулин.
Кое-кто посчитал, что герой ролика просто сошёл с ума.
«Это он Землю от себя толкает, видать на другую планету захотел))», — пошутил Вячеслав Седов.
«Весна. Здравствуй сезонное обострение!» — резюмировала Анна Филатова.