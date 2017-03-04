Комсомольский студент снял сабвуферы с чужого автомобиля

Чтобы стащить аудиоаппаратуру, он разбил стекло в машине

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка задержали подозреваемого в краже имущества из иномарки. Фигурантом уголовного дела стал 19-летний студент. За ущерб размером в 20 тысяч рублей ему придётся ответить в суде.

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился 18-летний местный житель. Горожанин сообщил, что неизвестный разбил стекло его транспортного средства, припаркованного во дворе дома на улице Гагарина, и похитил аудиоаппаратуру. Ущерб от кражи хозяин машины оценил в 20 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего студента городского техникума. Оперативники установили, что ночью фигурант удостоверился в отсутствии сигнализации в автомобиле и разбил заднее стекло палкой. После этого он похитил из машины два сабвуфера и скрылся.

«В настоящее время органами предварительного следствия УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На время следствия студента отпустили под подписку о невыезде. Сабвуферы у него забрали и вернули законному владельцу. Теперь похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.