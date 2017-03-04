В Хабаровске автолюбители "разняли" собаку и банку из-под майонеза

В дальневосточной столице неравнодушные горожане выручили из пластикового плена собаку. На улице Промывочной хабаровчане заметили животное с банкой из-под майонеза на голове. Зверь метался по сугробам и скулил.

Неизвестно, является ли собака чьим-то домашним питомцем: ошейника на ней нет. Автолюбители решили помочь животному, которое было полностью дезориентировано. Скорее всего, зверь сунул голову в банку из-под майонеза, чтобы поискать там съестное.

На операцию спасения ушло несколько минут: горожане «вытряхнули» животное из пластиковой упаковки. Свои действия хабаровчане засняли на видео и прислали в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». Ситуация вызвала у подписчиков неоднозначные отклики.

«Вот нормальные пацаны спасли собаку. Учитесь, госпожа Коваленко», — прокомментировал пользователь «ВКонтакте» Павел Дранов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

«Можно было бы и по аккуратнее, ну и на том спасибо», — отметила Наталья Жуковина.

«Я думала они ей голову свернут! я понимаю что спасли молодцы! Но одно неловкое движение бы, и все собаки не было бы! Ну хоть не оставили ее помирать в этой банке, молодцы», — заявила Татьяна Васильева-Викулова.