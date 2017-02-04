Хабаровский край "подбросит" бенди до Олимпийских игр в Пекине

Организаторы Олимпийских игр 2022 года собираются приехать в дальневосточную столицу. Они хотят посетить несколько игр текущего чемпионата России по хоккею с мячом.

Представители оргкомитета Игр уже посетили чемпионат мира по бенди в шведском Сандвикене, где провели переговоры с главой международной федерации по этому виду спорта. Они рассмотрели вопрос включения ХСМ в Олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине.

«У нас прошли переговоры с китайской стороной, в том числе с представителями олимпийского комитета Китая и маркетинговой компании, которая занимается организацией Игр-2022. Они пригласили нас посетить в сентябре 2017 года выставку, посвящённую Играм в Пекине. Также китайцы планируют посетить в конце этого сезона матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске», — рассказал корреспонденту ТАСС глава FIB Борис Скрынник.

Хоккей с мячом не входит в программу Олимпийских игр. В качестве показательной дисциплины этот вид спорта присутствовал на Олимпиаде 1952 года в Осло.

Ранее Хабаровский край дважды принимал у себя чемпионат мира по бенди — в 1981 и 2015 годах. В первый раз сборная России на льду стадиона имени Ленина стала второй, уступив национальной команде Швеции, а через 34 года в арене «Ерофей» обыграла в финале «викингов» со счётом 5:3. Как писало РИА «Восток-Медиа», решение о проведении в Хабаровске очередного чемпионата мира — в 2018 году — приняли 17 января в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий. Презентацию региона в качестве площадки для масштабных соревнований провели зампред правительства Хабаровского края Александр Федосов и президент Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник.