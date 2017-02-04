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В Советской Гавани рыбаки выйдут на лёд за уловом "Серебряной корюшки"

В Советской Гавани рыбаки выйдут на лёд за уловом "Серебряной корюшки"
В начале марта там пройдёт традиционный фестиваль-конкурс
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдёт традиционный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка». Любителей подлёдного лова и наваристой ухи ждут 4 марта на льду залива Советская Гавань. Открытие соревнований состоится в 10:00.

Среди номинаций конкурса: «Самое быстрое бурение лунки во льду», «Первая выловленная рыбка», «Самая большая и самая маленькая рыбка», «Наибольший улов», «Самый разнообразный улов», «Самое быстрое и вкусное рыбное блюдо», конкурс костровых поваров «Уха из нашей корюшки». В настоящее время команды подают заявки на участие в фестивале. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году конкуренцию местным рыбакам составят представители из Китая, Узбекистана, Якутии, Нанайского, Ванинского муниципальных районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

«Серебряная корюшка» является одним из значимых мероприятий по развитию событийного туризма в регионе. Всего в этом году их запланировано более 200. Интерес к краю проявляют гости из АТР, а также жители Северной Америки, Европы, Австралии. Такие соревнования, как предстоящий фестиваль в Советской Гавани, повышают привлекательность нашего региона на международном уровне», — отметил заместитель министра — начальник управления по туризму правительства края Виталий Селюков.

Фестиваль подлёдного лова в Советской Гавани проводится 12 лет и уже приобрёл статус международного. За всё время его посетили команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР, Узбекистана. По итогам II Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo 2013 фестиваль «Серебряная корюшка» занял 2-е место в номинации «Инновационные событийные проекты».

 
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