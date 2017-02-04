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У хабаровских пилотов есть шанс выиграть Кубок по трековым гонкам

У хабаровских пилотов есть шанс выиграть Кубок по трековым гонкам
Главным претендентом на звание лидера остаётся Вадим Кирпун из Находки
7 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае 5 февраля состоится третий этап регионального чемпионата по трековым гонкам. Мероприятие вновь пройдёт на льду озера недалеко от Некрасовки. Заявку на участие подали 18 спортсменов. В этом списке числится и Вадим Кирпун из Находки. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», он уже выиграл первый и второй этапы в этом году. Пилоту осталось победить в одной из трёх оставшихся гонок. Противостоять ему будут 16 спортсменов из Хабаровска и один — из Комсомольска-на-Амуре.


 

По сравнению с предыдущим этапом в списке есть некоторые изменения. В строй вернулся Евгений Ситников. Теперь команда «Лаборатория внедорожников» будет представлена в полном составе. Этого нельзя сказать об «Автомиге», где выбыли сразу оба спортсмена. Александр Языков не подал заявку на этап из-за болезни, а его напарник Константин Эрих не успел починить автомобиль. Зато появился новый коллектив — «Комплект-Ралли». В нём будут участвовать два дебютанта этого сезона: Андрей Серов и Артём Суриков. Компанию им составит Алексей Перевальский. Для него это будет первая гонка в текущем сезоне.

В 11:00 начнётся квалификация. По её результатам пилотам присвоят стартовые номера. Шестнадцать лучших сформируют сетку заездов, которые начнутся в 12:00. По правилам трековых гонок, спортсмены должны проехать четыре круга. В одном заезде участвует шесть спортсменов.

Чем выше место пилот занял по результатам своего выступления, тем больше он получит очков. Тот, кто наберёт наибольшее количество баллов за этап, станет победителем.

Для зрителей вокруг озера организована парковка. Въезд на неё стоит 150 рублей.

 
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