В Амурске раскрыли кражу золотых украшений по горячим следам

Житель Амурска отплатил пожилой женщине за гостеприимство кражей. Он навестил знакомую пенсионерку и выпил с ней, а перед уходом стащил золотую цепь с кулоном. Потерпевшая обратилась к стражам правопорядка, и преступление с ущербом в 24 тысячи рублей удалось раскрыть по горячим следам.

Женщина заявила о краже сотрудникам полиции отдела МВД России по Амурскому району. Незамедлительно на место совершения преступления прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что днём у нее в гостях был знакомый, а после его ухода она обнаружила пропажу золотых украшений.

На одной из улиц города сотрудники полиции задержали похожего по описанию мужчину. Выяснилось, что 40-летний приятель заявительницы, распивая у нее в гостях спиртные напитки, воспользовался тем, что хозяйка вышла из комнаты и похитил её золотую цепочку с кулоном. После этого он попрощался с женщиной и ушёл. Со слов подозреваемого, похищенное имущество он продал случайному прохожему на улице.

«В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск похищенных золотых украшений», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.