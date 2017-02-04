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Хабаровский "Амур" поборется за очки с новосибирскими хоккеистами

Хабаровский "Амур" поборется за очки с новосибирскими хоккеистами
Сегодня "тигры" встречаются с "Сибирью"
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы в рамках заключительной выездной серии игр выйдет на новосибирский лёд. Сегодня, 4 февраля, хабаровские «тигры» скрестят клюшки с  командой «Сибирь».

К очередному матчу хоккеисты «Амура» готовятся в воинственном настроении: накануне хабаровчане одержали ещё одну победу в регулярном чемпионате КХЛ. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», «тигры» обыграли в гостях новокузнецкий «Металлург» — аутсайдеры лиги уступили со счётом 0:1. Ранее «Амур» взял верх над омским «Авангардом», а в финале домашней серии обыграл «Медвешчак» из Загреба. Сейчас в копилке хабаровской команды 68 очков и 12-я строчка в Восточной конференции КХЛ.

Соперник «тигров» - новосибирская «Сибирь» находится в шаге от зоны плей-офф. Клуб расположился на 9-й строчке в зоне «Восток» с 79 очками, наступая на пятки владивостокскому «Адмиралу». Агентство сообщало, что приморцы проиграли сибирякам в недавней встрече — 1:5. Кроме этого, новосибирцы взяли верх над «Куньлунь Ред Стар» — 1:0. Сложно сказать, кому нужнее три очка, которые разыграют сегодня хоккеисты, но матч обещает быть очень интересным.

Встреча «Амура» с новосибирскими хоккеистами состоится в ледовом дворце спорта «Сибирь». Матч начнётся в 20:30 по местному времени.

 
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