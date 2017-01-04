Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"

Экранизации видеоигр — дело неблагодарное. Спросите у миллионов геймеров по всему миру, молившихся на свои любимые шутеры и файтинги, которые испытали жестокое разочарование после переложения оригинальных историй на киноплёнку. Многочисленные игронизации, то есть фильмы по играм, находили непонимание не только в фанатской среде, но и у критиков, не говоря уже о рядовом зрителе. Как результат — многочисленные кассовые провалы подобных проектов. Удачные проекты можно пересчитать по пальцам — «Смертельная битва», «Обитель зла», «Сайлент Хилл». Эти фильмы, по общепринятому мнению, наиболее точно передали атмосферу игр, которые были положены в основу их сценариев.

И тем не менее, несмотря на многочисленные неудачи, кинематографисты не устают вновь и вновь обращаться к идеям, которые зарождаются в недрах компаний-разработчиков видеоигр. Потенциал у некоторых из них настолько огромен и кинематографичен, что при удачном стечении обстоятельств можно создать целую франшизу, как это сделали авторы «Обители зла», чья шестая часть выходит на большие экраны в этом году.













Одна из таких игр, пользующихся огромной популярностью у геймеров всего мира, — «Кредо убийцы». Её разработчиком является французская компания Ubisoft. Серия включает в себя несколько мультиплатформенных компьютерных игр в жанре приключенческого боевика. Главный герой экранизации — наёмный убийца Каллум Линч, которого играет невероятно востребованный Майкл Фассбендер. По сюжету фильма, могущественная корпорация — куда же без неё в компьютерных играх! — «Абстерго» создала технологию, высвобождающую генетическую память, чтобы с помощью наследников ассасинов найти древний артефакт — яблоко Эдема. «Абстерго» находит Каллума Линча и подстраивает его смерть. После этого он переживает приключения своего предка, Агилара де Нерха во времена Испанской инквизиции XV века. Заполучив невероятные способности и знания, Каллум сражается с членами ордена тамплиеров в наше время.









Об экранизации игры заговорили ещё в 2012 году. Майкл Фассбендер практически сразу получил главную роль в проекте и стал одним из его продюсеров, будучи очень в нём заинтересованным. Режиссёром проекта был назначен австралиец Джастин Курзель, до этого неплохо зарекомендовавший себя постановкой пьесы Шекспира «Макбет», где главную роль также исполнил Фассбендер. Из «Макбета» в «Кредо убийцы» перекочевала и исполнительница главной женской роли — француженка Марион Котийяр. По словам актрисы, она присоединилась к проекту исключительно из желания снова поработать вместе с Фассбендером и Курзелем. Также в ансамбль ленты «Кредо убийцы» влились такие мастера актёрского цеха как Джереми Айронс, Брендон Глисон и Шарлотта Рэмплинг.

Игра «Кредо убийцы» славится невероятными трюками, которые выделывает главный герой. Подобных экшен-сцен хватает и в экранизации. Одна из самых зрелищных сцен — знаменитый «Прыжок веры». Каскадёр Дэмиен Уолтерс выполнил его на съёмках картины практически с высоты 40 метров. Это один из самых высоких каскадёрских прыжков в кино за 35 лет.

Лента только начинает шагать по кинотеатрам всего мира, но уже сейчас известно, что её создатели намерены снимать продолжение, превратив тем самым «Кредо убийцы» в кинофраншизу.

Ещё одна новинка в кинотеатрах — фантастический фильм «Монстр-траки». По сюжету, старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и собирает монстр-трак из обломков старых авто. Однажды под капот гигантской машины забирается фантастическое существо, после чего жизнь Триппа меняется кардинальным образом.





Фильм снял режиссёр Крис Уэдж, известный своими анимационными работами — такими, как «Ледниковый период», «Роботы» и «Эпик». Также он работал над культовым мультсериалом «Симпсоны». Главные роли в картине исполнили Лукас Тилл, Джейн Леви, Барри Пеппер, Дэнни Гловер и другие.

В хабаровских кинотеатрах продолжается прокат исторического боевика «Викинг», новогодних российских картин «Ёлки-5» и «Дед Мороз. Битва магов», мультфильмов «Три богатыря и Морской царь» и «Снежная королева-3: Огонь и лёд», фантастического блокбастера «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», фантастической love-story «Пассажиры» и так далее.