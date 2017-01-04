В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося

В 2016 году в реки Хабаровского края выпустили более 60 миллионов штук молоди лососёвых. Этот показатель на 2 % превысил план работы по выращиванию водных биологических ресурсов по развитию товарной аквакультуры в регионе, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Заместитель председателя комитета рыбного хозяйства минприроды края Вера Гуль отметила, что в этой отрасли в крае работает семь предприятий. Из них три — государственные. Они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Ещё четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

В регионе набирает обороты и искусственное разведение осетровых видов рыб. В прошлом году Анюйский рыбоводный завод превысил план сразу на 35,5 %, выпустив в Амур 0,67 миллиона штук молоди осётров.

Постепенно в Хабаровском крае развивается товарная аквакультура. Начавшееся в 2015 году выращивание морских деликатесов в бухте Бяуде в Советско-Гаванском муниципальном районе в этом году принесёт свои плоды. Первый урожай с плантации, где было высажено более 2 миллионов штук трепанга, гребешка и устриц, специалисты соберут в 2017 году.