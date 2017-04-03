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Картина дня в Хабаровском крае: Дарт Вейдер в одеяле и весенний пал

Картина дня в Хабаровском крае: Дарт Вейдер в одеяле и весенний пал
Самые заметные события понедельника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
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Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", twitter.com, vk.com

Рабочая неделя в Хабаровском крае началась с обсуждения воскресной причуды одного из жителей региональной столицы. В соцсетях появилась фотография мужчины, который прогуливался по центру города, завернувшись в белое одеяло на манер плаща. Странника быстро окрестили местным Дартом Вейдером (одним из главных антагонистов из популярной саги «Звёздные войны — прим. ред.), предположив, что белый цвет «мантии» свидетельствует о том, что он перешёл на светлую стороны Силы, движущей джедаями.


 

Пожарные сообщили, что, наконец-то, сезон весенних палов травы можно считать официально открытым. Со всеми сопутствующими «прелестями»: запахом гари и хлопьями сажи от горелой травы. Ежегодный бич жителей дальневосточной столицы вернулся, увы, это было неизбежно. За минувшие выходные спасатели зафиксировали 49 термических точек по всему региону. Преимущественно очаги возгорания располагались вне населённых пунктов, а основной причиной стал пал сухой растительности. Правда, контролируемый.


 

На сегодняшний день в Аванском, Оборском и Хабаровском лесничествах уже спалили около 30 % намеченных участков. А всего огонь планируют пустить на территории в 70 тысяч гектаров. Делают этот, как ни парадоксально, для профилактики пожаров. Словом, жгут! Одновременно с этим рядовые хабаровчане анонимно признаются, что и сами не прочь  устроить пал. Об этом свидетельствуют результаты опроса.


 

Ещё немного об опасностях мира сего. Опасный для жизни человека птичий грипп движется в сторону Дальнего Востока России. Об этом предупреждает заместитель главы Россельхознадзора России Николай Власов. Первым под ударом окажется Приморье, а затем — по пути миграции пернатых — Хабаровский край, Магадан, Камчатка, Чукотка. Будьте внимательны.

В обществе тоже не всё спокойно. Хабаровчанка вышла на одиночный пикет, обвинив мэра города в репрессиях, а на участке Комсомольской трассы между сёлами Тополево и Мирное собрались дальнобойщики, которые продолжают протестовать против системы налогообложения «Платон». Причём, протестуют они по-особенному: никаких лозунгов не скандируют, никаких плакатов с призывами не размещают. Побывавший на месте этой акции заместитель председателя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрей Фёдоров сравнил происходящее с пикником. Пикник на обочине, стало быть.

Тем временем в аппарате управления дальневосточной столицы произошли изменения. Вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда ушёл со своего поста. Зачем и почему это произошло, не совсем понятно, но известно, что чиновник продолжит работу в администрации города, но на другой должности.

Немного новостей есть из мира чисел, а точнее роста и снижения. С одной стороны, в Хабаровском крае стало меньше белоплечих орланов и призывников, с другой, — есть прирост в цене на проезд в автобусах 56-го маршрута в столице и в количестве свиноводческих комплексов по региону. Видимо, это и есть равновесие сил.

Закончить обзор всё же хочется на мажорной ноте. Например, министерство обороны России утвердило программу проведения международного фестиваля «Амурские волны» — долгожданного в Хабаровске и за его пределами музыкального праздника. С 25 мая по 2 июня по всему городу будут греметь военные оркестры. Впервые выступающих примет арена краевого цирка.

 
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