В Хабаровске на утреннем рейде задержали пьяного доставщика курицы

В краевом центре полицейские в ходе рейда выявили нетрезвых автолюбителей даже среди тех, кто в это время исполнял свои трудовые обязанности. Больше 30 сотрудников ДПС вышли на дороги города в непривычное для шофёров время ― в 6 часов утра. Проводить такие акции в ранний час уже становится традицией. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа ― Хабаровск», подобный рейд состоялся в начале февраля этого года. Тогда инспекторы задержали семерых нетрезвых водителей.













Сегодняшнее утро, 3 апреля, не задалось у четверых пьяных автолюбителей. Один из них был за рулём грузовика, который перевозил охлаждённую курицу. Его остановили на улице Краснодарской. Состояние водителя вызвало подозрение стражей правопорядка: мужчина с трудом держался на ногах и от него сильно пахло спиртным. Проверив документы, инспекторы выяснили: до того, как сесть за руль, хабаровчанин был трезв — этот факт был отмечен в путевом листе курьера. Когда автолюбитель успел принять алкоголь, будет выяснять работодатель. Грузовик принадлежал юридическому лицу, поэтому сотрудники ДПС связались с бизнесменом. От прохождения экспресс-теста на наличие алкоголя в крови автолюбитель отказался.













Всего за три часа рейдового мероприятия помимо нетрезвых автовладельцев свои протоколы получили три лишённых права управления горожанина и один автолюбитель, у которого вообще не было водительского удостоверения. На штрафстоянку эвакуировали шесть автомобилей.







