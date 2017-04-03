В Хабаровском крае стало больше призывников с плоскостопием

Также молодые люди часто страдают от сколиоза и остеохондроза

Несмотря на ужесточение требований к порядку проведения медицинского обследования призывников, в Хабаровском крае становится больше годных к службе молодых людей. Военные медики связывают это с улучшением работы лечебно-профилактических учреждений. Негодными к службе чаще всего признают парней с плоскостопием и сколиозом.

«В Хабаровском крае, как и во всей России, первое место занимают психические отклонения и заболевания. На второе место сейчас вышли заболевания костно-мышечной системы: сколиоз и плоскостопие. Сказывается недостаток движения и малоподвижный образ жизни призывников. На третьем месте — заболевания органов зрения», — рассказал на пресс-конференции в Хабаровске председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Хабаровского края Сергей Стародубцев.

По его словам, у молодых людей стало меньше заболеваний, связанных с неправильным питанием, однако растёт количество призывников с повышенным давлением. Появляется больше заболевших с остеохондрозом, причём возраст их с каждым годом всё меньше.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что этой весной из Восточного военного округа в рамках призывной кампании отправятся служить десять тысяч человек. Только из Хабаровского края отдавать долг Родине пойдут около 1300 молодых людей. По сравнению с прошлым годом количество срочников уменьшилось.