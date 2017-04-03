В Хабаровском крае стало меньше призывников

Этой весной из Восточного военного округа в рамках призывной кампании отправятся служить десять тысяч человек. Только из Хабаровского края отдавать долг Родине пойдут около 1300 молодых людей. По сравнению с прошлым годом количество срочников уменьшилось.

«Весной прошлого года мы отправили в войска чуть больше 11 тысяч человек. Это на 12 процентов больше, чем в ходе этого призыва. Это не обусловлено демографическими проблемами, а связано с тем, что у нас растёт количество контрактников. Сейчас в войсках округа такую службу проходят более 68 тысяч человек, это больше на семь процентов, чем в 2015 году», — рассказал на пресс-конференции в Хабаровске начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ВВО Владимир Туршатов.

Впервые в этом году в нескольких районах сдвинули сроки начала весенней кампании. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что призыв там начнётся 1 мая и продлится до 15 июля. В ВВО 24 таких района, три из них расположены в Хабаровском крае: Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский.

«Это связано с погодными условиями, которые могут повлиять на своевременность доставки призывников на сборные пункты воздушным транспортом. Это сделано, чтобы не допустить ущерба государству, если полёт по каким-то причинам отменят», — объяснил Владимир Туршатов.

В этом году в ВВО набралось 15 человек, которые будут в течение 24 месяцев отдавать долг Родине, работая санитарами в больницах или почтальонами. Ещё десять срочников отправят за пределы Дальнего Востока — в учебно-воинскую часть Западного военного округа они уедут для подготовки к службк в железнодорожных войсках.

В эту призывную компанию в округе будут работать 11 призывных комиссией субъектов России и 243 муниципальных. Их председателями с этого года смогут стать главы муниципальных образований или его заместители. Воспользоваться правом на отсрочку призывники, получающие среднее профессиональное образование, могут до завершения учёбы.