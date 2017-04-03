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В разных концах Хабаровска неизвестные жгут траву

В разных концах Хабаровска неизвестные жгут траву
Несмотря на предупреждения о наказании, новые очаги возникают вновь и вновь
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Для пожарных краевой столицы наступила горячая пора — палы сухой растительности в черте города. Ликвидировать такие возгорания необходимо оперативно, так как в пределах города распространение огня может грозить большими потерями. Пламя от горящей травы часто перебрасывается на трансформаторные будки, заброшенные или жилые здания и даже на припаркованные автомобили. Особенно опасно горение травы возле автозаправочных станций. Несмотря на многочисленные предупреждения, неизвестные продолжают устраивать пожары. 

В паблике «Типичный Хабаровск» пользователи разместили фотографии с горящей травой у автомобильной развязки в северной части города. На фото видно, как пожарные борются со стихией.


 
 
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что на прошедших выходных хабаровчане в полной мере на себе ощутили начало сезона палов. В столице региона и на её окраинах спасатели выезжали 48 раз на тушение пожаров, связанных с возгоранием травы и мусора. Тёплые выходные создали благоприятную среду для уборки и отдыха на дачных участках. В основном палы происходили под контролем — угроз распространения огня на большие площади и населённые пункты пожарные не зафиксировали.
 
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