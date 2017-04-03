В Хабаровском крае снижается численность белоплечих орланов

Учёные заметили сокращение численности белоплечих орланов сразу в нескольких субъектах Дальнего Востока, где обитает эта птица. Кроме Хабаровского края, пернатый хищник встречается в Чукотском АО, на Камчатке и Сахалине. Причиной уменьшения его популяции считают «большую воду» в местах, где орланы вьют гнёзда.

Орнитологи провели рейд в Ульчском районе Хабаровского края, на территории федерального заказника. Специалисты заметили не очень радостную тенденцию: число пар орланов, которые участвуют в репродуктивном процессе, уменьшается.

«Исследования проводили специалисты из Московского государственного университета Владимир Мастеров и его коллеги. По результатам учёта, выполненного в 2016 году, год был очень неблагоприятный для размножения белоплечего орлана. Связано это с высокой водой в бассейне Амура. Из-за этого птицам сложно охотиться, по этой причине часть пар орланов репродуктивного возраста вообще не участвует в размножении. Есть данные, что в прежние года в этом же месте насчитывалось до 119 гнёзд, на 2016 год зарегистрировали всего 79. Однако не во всех гнёздах были птенцы, то есть не все орланы размножались. Учёные насчитали всего 30 птенцов, которых произвели на свет в прошлом году. В целом исследования показали недополучение результата для общей популяции. В итоге можно сказать, что размножение белоплечих орланов было на отрицательном уровне. По прогнозам, такая тенденция сохранится ещё несколько лет, начиная с 2013 года — связано это с циклом большой воды на Амуре, в который мы вошли несколько лет назад», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова.

Цикл многоводья на Амуре длится порядка 12 лет. На данный момент его пик прошёл, но последствия останутся ещё на несколько лет. А это значит, что далеко не один брачный сезон для орланов будет неблагоприятным. Специалист «Заповедного Приамурья» озвучила, что популяция не сокращается, а просто замедлилось воспроизводство потомства. Мероприятия по отслеживанию количества белоплечих орланов на территории Хабаровского края продолжатся в течение двух лет.

«Мероприятие в прошлом году было поддержано амурским филиалом Всемирного фонда охраны дикой природы. Результаты исследования их очень заинтересовали, и на ближайшие два года — то есть 2017 и 2018 годы — эта работа будет продолжаться также при поддержке Всемирного фонда охраны дикой природы», — поделилась Римма Андропова.

Наблюдения за этим видом ястребиных проводят постоянно. Орланы являются краснокнижными пернатыми и занесены не только в региональные реестры охраны живой природы, но и в международные.